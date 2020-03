Selfie na kwarantannie zamiast wizyty policji. Funkcjonariusze pokazują, jak korzystać z aplikacji

Aplikacja "Kwarantanna domowa" jest już dostępna do pobrania na telefony z systemami Android i iOS. Jest przeznaczona wyłącznie dla osób objętych kwarantanną. "Dzięki aplikacji zyskujesz szybki dostęp do niezbędnych i pomocnych informacji. Możesz też skorzystać ze specjalnej infolinii" - przekazuje polska policja. Aplikacja sprawdza też, czy użytkownik nie łamie zakazu kwarantanny.

Wszystkie osoby objęte kwarantanną w związku z pandemią koronawirusa dostają SMS-a zachęcającego do ściągnięcia i zainstalowania rządowej aplikacji. Mogą z niej korzystać wyłącznie te osoby, które otrzymały taką wiadomość. "To znak, że Twoje dane pojawiły się w bazie. System jest połączony z bazą numerów telefonów osób, które zostały objęte kwarantanną" - tłumaczy policja.

Aplikacja umożliwia m.in. złożenie zamówienia na artykuły żywnościowe, zgłoszenie potrzeby dostarczenia posiłku lub prośby o kontakt z psychologiem. Zadania te mają realizować lokalne ośrodki pomocy społecznej "w uzasadnionych sytuacjach".

Osoby objęte kwarantanną dzięki aplikacji mają również dostęp do komunikatów o aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz możliwość nawiązania bezpośredniego połączenia ze służbami odpowiedzialnymi za walkę z koronawirusem.

20 minut na selfie

Najważniejszą funkcją aplikacji jest możliwość kontrolowania przez służby, czy użytkownik przestrzega warunków kwarantanny. Osoba, która pobierze "Kwarantannę domową" zostanie poproszona o zrobienie sobie zdjęcia. Przez następne dni służby mogą wysyłać prośby o "selfie" o dowolnej porze dnia.

"Dzięki geolokalizacji oraz nowoczesnemu systemowi porównywania twarzy będzie wiadomo, że to na pewno ta osoba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym" - podkreślało Ministerstwo Cyfryzacji w zeszłym tygodniu.



Czas przeznaczony na wykonanie takiego selfie to 20 minut od otrzymania SMS-a. Po upływie tego czasu osoba objęta kwarantanną dostanie wiadomość przypominającą. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie wykona zdjęcia, będzie to sygnał dla policji, że funkcjonariusze powinni sprawdzić na miejscu, czy zasady kwarantanny nie są łamane. Za nieprzestrzeganie nakazu pozostania w domu, grozi mandat do 30 tys. złotych.

Ulotki informacyjne na temat aplikacji są rozdawane m.in. na przejściach granicznych. "Zachęcamy do ich przesyłania, drukowania, przekazania rodzinie i znajomym - zarówno powracającym do kraju, jak i skierowanym na kwarantannę w Polsce" - informują policjanci.

