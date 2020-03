Trzy tygodnie może nas dzielić od tego obrazu. Zastanów się, czy musisz wyjść z domu

Jak wygląda scenariusz włoski, o którym słyszymy w kontekście koronawirusa? Co można zrobić, żeby mu zapobiec? Trzy tygodnie temu we Włoszech odnotowano zbliżoną liczbę przypadków do tej, która obecnie jest w Polsce. To, jaką drogą pójdziemy, w dużej mierze zależy od nas. O odpowiedzialne zachowanie apelują m.in. władze, służby, artyści.