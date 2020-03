Odkrył, że ludzie umierają przez nieumyte ręce. Później stracił pracę

Lead - Ignaz Semmelweis był lekarzem, który jako pierwszy zauważył, jak istotne dla naszego zdrowia jest mycie rąk. Po latach nazwano go pionierem antyseptyki, a Google uhonorowało go na swojej głównej stronie.

Ignaz Semmelweis urodził się 1 lipca 1818 roku w Budzie, dzisiaj części Budapesztu. Wychowywał się w rodzinie węgierskich Niemców. Początkowo studiował prawo, które por-zucił na rzecz medycyny. Był specjalistą w dziedzinie chirurgii oraz położnictwa.

Często podkreślał, jak ważne jest odkażanie narzędzi i rąk, by zmniejszyć ryzyko gorączki i zgonu. Do tego odkrycia doprowadziła go śmierć jego przyjaciela Jacoba Kolletschki. Mężczyzna przeprowadzał sekcję zwłok, podczas której zranił się skalpelem jednego ze swoich studentów. W ranę wdało się zakażenie, które okazało się śmiertelne.

Semmelweis dostrzegł takie same objawy w trakcie gorączki połogowej. Zauważył, że ręce lekarzy oraz studentów, którzy dokonywali sekcji, przenoszą zakażenie na zdrowe kobiety. Bez uprzedniego mycia rąk badali oni pacjentki oraz odbierali porody.

Przez swoją teorię stracił pracę

Po tym incydencie Semmelweis polecił osobom pracującym z rodzącymi, aby myły ręce chlorowaną wodą. To sprawiło, że śmiertelność kobiet zmalała.

Pomysły ws. zwiększenia higieny nie spodobał się natomiast współpracownikom Węgra, a także jego przełożonym, co spowodowało, że Ignaz Semmelweis stracił pracę. Ataki, z którymi spotykały się jego idee, doprowadziły go do załamania nerwowego. Zmarł 13 sierpnia w 1865 roku w szpitalu psychiatrycznym. Powodem śmierci miała być zakażona rana.

Mycie rąk pomaga w walce z koronawirusem

Ignaz Semmelweis w czasach pandemii koronawirusa jest szczególnie ważną postacią. Częste mycie rąk, unikanie dotykania oczu, nosa i ust to najważniejsze zalecenia, jakie pomogą nam w walce z SARS-CoV-2. Dlatego Google w piątek przypomniało jego postać na głównej stronie. Wizerunek lekarza wkomponowało w swoje logo, umieszczając obok dłoń sięgającą po mydło.

"Jeśli twoje ręce nie są widocznie zabrudzone, często przecieraj je chusteczkami do dezynfekcji, myj wodą i mydłem lub użyj płynu dezynfekcyjnego na bazie alkoholu" - przypo-mina Ministerstwo Zdrowia.

Powinniśmy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W momencie, gdy nie mamy takiej możliwości, należy dezynfekować je np. płynami/żelami z zawartością min. 60 proc. alkoholu. “Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne oraz promienie UV'' – informuje Główny Inspektorat Sanitarny

