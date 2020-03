Orędzie telewizyjne prezydenta w piątek o godz. 20

Orędzie prezydenta będzie dotyczyło bieżącej sytuacji epidemiologicznej i podejmowanych w związku z nią działań władzy.

W Polsce coraz więcej wykrytych zakażeń

Liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 411, po tym, gdy wykryto go u kolejnych 33 osób - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. W wyniku COVID-19 umarło 5 pacjentów. Potwierdzone zostały 33 nowe przypadki zakażenia. Dotyczą one 25 osób z woj. mazowieckiego, 3 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 2 osób z woj. dolnośląskiego i po 1 osobie z woj. pomorskiego, podlaskiego i podkarpackiego.

W środę, po posiedzeniu Rady Gabinetowej poświęconej pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2.