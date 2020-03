Pierwsze damy - jedna pociesza obywateli, druga przeprasza za żart

- Chociaż zmiany należy wprowadzić teraz, nie będziemy w ten sposób żyć wiecznie – zapewniła Melania Trump.

Amerykańska pierwsza dama przypomniała obywatelom, że spotkają się niebawem ponownie w miejscach kultu religijnego, na koncertach oraz imprezach sportowych. - Nasze dzieci wrócą do szkoły, a ich rodzice do pracy – mówiła.

"Pozostańcie w kontakcie z bliskimi za pośrednictwem czatów, telefonów"

Melania Trump namawiała wszystkich do "pozostawania w kontakcie z rodziną i bliskimi za pośrednictwem czatów wideo, rozmów telefonicznych, mediów społecznościowych i innych bez-piecznych technologii". Przypomniała także o przestrzeganiu zasad Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób.

Poprzednio, w innym internetowym poście chwaliła lekarzy, pielęgniarki oraz osoby udzielające pierwszej pomocy.

I want to take a moment to thank the medical staff, doctors, nurses & first responders who are working tirelessly to help keep our country healthy & safe.