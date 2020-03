Holandia: 20 procent chorych na koronawirusa pracuje w służbie zdrowia

W 17-milionowej Holandii liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 1700. Zmarły 43 osoby. Epidemia koncentruje się głównie na południu kraju. Rząd Królestwa Niderlandów zamknął do maja szkoły i uczelnie. Premier Mark Rutte zapewnia, że służba zdrowia w pełni panuje nad epidemią. Jednocześnie 22 procent spośród zdiagnozowanych przypadków wirusa to pracownicy szpitali.