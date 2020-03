Lek na grypę "wyraźnie skuteczny" w leczeniu koronawirusa

Przedstawiciele chińskiej służby zdrowia informują, że favipiravir - substancja czynna leku Avigan - jest skuteczna i bezpieczna przy leczeniu zakażonych koronawirusem - informuje "The Guardian". Stosowanie środka miało znacznie przyspieszyć leczenie pacjentów w Wuhan i Shenzhen.

Cytowany przez japońskie media Zhang Xinmin z chińskiego ministerstwa nauki i technologii przyznał, że favipiravir wypadł obiecująco w badaniach klinicznych. Podano go 340 pacjentom zakażonych koronawirusem.

Z danych przekazanych przez chińskich przedstawicieli wynika, że osoby, którym podawano lek, otrzymywały wynik negatywny na obecność koronawirusa po ok. czterech dniach od rozpoczęcia leczenia (tyle wynosiła mediana). W przypadku innych pacjentów mediana wynosiła 11 dni.

Dodatkowo badania rentgenem potwierdziły, że w 91 proc. przypadków lek poprawił stan płuc pacjentów. W przypadku osób, które go nie przyjmowały, odsetek ten wyniósł 62 proc.

Natychmiastowy wzrost akcji

"The Guardian" zwraca uwagę, że na publikacjach mediów zyskała spółka zależna Fujifilm Toyama Chemical - producent leku Avigan. Notowania spółki na japońskiej giełdzie w ciągu jednego dnia wzrosły o ponad 14 proc.

Choć lek istotnie może zapobiec namnażaniu się wirusa w początkowej fazie, to japońskie źródło w ministerstwie zdrowia sugeruje, że nie jest skuteczny w przypadku wystąpienia poważnych symptomów choroby.

- Daliśmy lek ok. 80 osobom w poważnym stanie, ale nie wygląda na to, że miał on jakikolwiek wpływ na ich stan zdrowia - informuje urzędnik cytowany przez dziennik "Mainichi Shimbun".

Preparat Avigan jest stosowany w Japonii od 2014 r. W 2016 japoński rząd wysłał środki z favipiravirem do Gwinei, w związku z epidemią wirusa Eboli.

Favipiravir na tę chwilę nie jest przeznaczony do użytku masowego - jego działanie muszą potwierdzić kolejne badania kliniczne.

