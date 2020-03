Kilkanaście nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce

"Liczba osób zakażonych koronawirusem: 305/5 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)." - dodano.

"Jedna z kobiet powróciła z Kenii"

Jak przekazała w czwartek rano rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska pięć z sześciu nowych przypadków koronawirusa w woj. śląskim pozostaje w domach; jeden pacjent przebywa na oddziale zakaźnym szpitala w Chorzowie.

- Do szpitala w Bytomiu zgłosiła się kobieta w średnim wieku. Po zbadaniu przez lekarza chorób zakaźnych jej stan został oceniony jako dobry i pacjentka została skierowana do izolacji domowej, by tam mogła się kurować - podała Kucharzewska.

- Na oddziale zakaźnym w Chorzowie przebywa młody mężczyzna w stanie dobrym. Służby sanitarne ustalają źródło zakażenia - dodała.

Jak zaznaczyła, w izolacji w swoich domach, ze względu na bezobjawowy przebieg choroby i dobry stan zdrowia, przebywają jeszcze cztery osoby z woj. śląskiego: trzy kobiety i jeden mężczyzna. Jedna z kobiet powróciła z Kenii i tam prawdopodobnie została zakażona; pozostali mieli kontakt z osobami zakażonymi ze swojego otoczenia.

- Wszyscy są w kontakcie z lekarzami chorób zakaźnych ze szpitali w pobliżu ich miejsc zamieszkania - zaznaczyła rzeczniczka wojewody śląskiego.

Czternasty przypadek zakażenia w Wielkopolsce to młody mężczyzna spoza Polski. Jak podał w czwartek Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zakażony przebywa obecnie w kwarantannie w Poznaniu. Jego stan lekarze określają jako dobry. Według dotychczasowych ustaleń, mężczyzna miał kontakt z osobami z kraju transmisji koronawirusa.