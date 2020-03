PO chce zwołania Sejmu. Chodzi o pomoc dla firm

W środę obradowała Rada Gabinetowa, czyli posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta. Po jej zakończeniu Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki przedstawili "tarczę antykryzysową", czyli pakiet propozycji ratujących przedsiębiorców. Oszacowali jego wartość na 212 mld zł.

Premier poinformował, że właściciele firm, którzy spełnią kryteria związane ze spadkiem obrotów, państwo pokryje 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej; co najmniej drugie 40 proc. ma pokryć pracodawca.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, pracujące na umowę-zlecenie lub na umowę o dzieło będą otrzymywać wypłatę środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Ponadto jeżeli szkoły, przedszkola i żłobki nadal będą zamknięte, zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 roku życia będzie przedłużany.

Budka: to nie jest realna pomoc

Prowadzący prorgram Piotr Witwicki zapytał Budkę, czy kwota 212 mld złotych robi na nim wrażenie. - Przede wszystkim czekamy na konkrety. Rząd przyzwyczaił nas, że rzuca wysokimi sumami, a gdy przechodzimy do konkretów, widzimy w nich 60-70 mld złotych, ponieważ wliczono również poręczenia i kredyty. A to nie jest realna pomoc – uznał szef PO.

Jego zdaniem, najważniejsze jest to, aby pomoc od państwa otrzymali przedsiębiorcy, a obecne propozycje ich nie ratują. – Odroczenie płatności ZUS to nie jest poważna propozycja. Oznacza, że właściciele firm za 3 miesiące będą mieli skumulowany wydatek. Dostaną na to pożyczkę, którą będą musieli zwrócić lub wziąć na to kredyt – stwierdził.

Zapytany, co w tej sytuacji zaproponowałaby jego partia, gdyby rządziła, odpowiedział, że "nie dalibyśmy 2 mld złotych na propagandę w mediach państwowych". - Nie pozwolilibyśmy, aby wydatki w Kancelarii Premiera lub Kancelarii Sejmu wzrosły tak gwałtownie. Od wielu lat rząd prowadzi tutaj złą politykę – uznał.

Szef PO: nasze propozycje też mieszczą się w 200 mld, a są konkretne

Budka przypomniał, że Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, przedstawiła alternatywny projekt chwilowych zmian.

- Tam są propozycje przepisów m.in. o 20 mld unijnej pomocy dla służby zdrowia, bezterminowym okresie zasiłkowym dla osób, które muszą opiekować się dziećmi podczas zamknięcia szkół, całkowitym zwolnieniu z opłacania składek ZUS. Te propozycje mieszczą się w 200 mld złotych, tylko to są konkretne, a nie mgliste – zapewnił.

WIDEO: rozmowa z Borysem Budką w programie "Wydarzenia i Opinie"

Budka zapewnił, że Platforma Obywatelska chce "wspólnie usiąść do stołu i przedstawić rozwiązania, które przejdą jednogłośnie w Sejmie”. Zaproponował, aby wypracowane w ten sposób ustawy przyjąć w przyszłym tygodniu.

- Rząd niepotrzebnie broni się, mówiąc o kredytach pomostowych. Niezwłocznie potrzebne są pieniądze dla tych, którzy zostali bez środków do życia – powiedział.

"W Polsce mamy stan nadzwyczajny »bez stanu nadzwyczajnego«"

Lider PO przyznał, że pomysł 40 proc. tymczasowej dopłaty do pensji dla osób, które ze względu na obostrzenia wprowadzone w ramach stanu zagrożenia epidemicznego to jedno z dobrych rozwiązań.

Zdaniem Budki, premier i prezydent przyznali w środę, że w Polsce mamy stan nadzwyczajny "bez stanu nadzwyczajnego". - Wspólne działanie rządu i opozycji jest konieczne, jesteśmy do tego przygotowani – ocenił.

wka/luq/ polsatnews.pl, Polsat News, PAP