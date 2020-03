Polskiej gospodarce grozi recesja? "Nasze modele tego nie zakładają"

Glapiński pytany na konferencji w środę o to jakie tempo wzrostu polskiego PKB jest przewidywane w związku z koronawirusem, zaznaczył, że "trudno jest cokolwiek przewidzieć".

Dodał, że modele i prognozy sporządzane przez NBP wykazują spowolnienie, ale nie "tak katastroficzne" jak jest to przedstawiane w mediach.

- Nawet najbardziej pesymistyczne nasze modele nie schodzą poniżej 1,7- 1,6 proc. (PKB - red.). Myślę, że będzie ok. 2 proc., ale jestem pełen optymizmu. Zawsze liczę na to, że więcej - powiedział prezes.

"Gospodarka bardzo szybko skoczy w górę"

Glapiński zwrócił uwagę, że po przejściu koronawirusa, bądź po przejściu szczytu zachorowań, gospodarka będzie silnie odbijała w górę. Rosnąć będzie konsumpcja, inwestycje.

- Gospodarka bardzo szybko skoczy w górę i będzie odrabiać straty - zaznaczył.

Ocenił ponadto, że 2021 rok powinien być "bardzo dobry, lepszy niż przewidywaliśmy" jeśli chodzi o wzrost PKB.

Uczestniczący w konferencji premier Mateusz Morawiecki dodał, że w mimo iż tym roku deficyt budżetowy wystąpi, to nie ma konieczności natychmiastowej nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 rok. Wskazał, że jeżeli będzie to konieczne to nastąpi w drugiej połowie br.

Prof. Orłowski o długu publicznym: jesteśmy daleko od granicy katastrofy, ale na pewno idziemy w tamtą stronę

dk/ PAP