Do 100 zł bez PIN. Podniesiony limit płatności zbliżeniowych

W najbliższych dniach limit dla płatności zbliżeniowych bez PIN zostanie podniesiony - zapowiada na Twitterze Ministerstwo Finansów. Visa i Mastercard podniosą limit do 100 zł - dodaje.

"W ubiegłym tygodniu minister Tadeusz Kościński zwrócił się z prośbą do organizacji kartowych o podniesienie płatności bezstykowych do 100 zł bez PIN. W najbliższych dniach limit dla płatności zbliżeniowych bez PIN zostanie podniesiony" - czytamy we wpisie MF.

"Do 100 zł bez PIN. Visa i Mastercard podniosą limit transakcji zbliżeniowych" - dodał resort.

We wtorek wieczorem Visa zapowiedziała, że w czwartek 19 marca br. obowiązujący w Polsce limit dla transakcji zbliżeniowych Visa bez podawania PIN-u zostanie podniesiony z 50 zł do 100 zł. "W odpowiedzi na oczekiwania regulatora, handlowców i konsumentów, 19 marca 2020 r. obowiązujący w Polsce limit dla transakcji zbliżeniowych Visa bez podawania PIN-u (50 zł), zostanie podniesiony do wysokości 100 zł" - podała Visa w komunikacie.

Visa wskazała, że podniesienie limitu dla transakcji zbliżeniowych dokonywanych kartami Visa "zostało uzgodnione z uczestnikami ekosystemu bankowego w Polsce i uzyskało akceptację Narodowego Banku Polskiego".

Prośba Komisji Nadzoru Finansowego

W ub. tygodniu z powodu epidemii koronawirusa Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła się z prośbą do NBP o zastosowanie wyższych limitów dla transakcji kartami zbliżeniowymi.

Z kolei minister finansów Tadeusz Kościński zwrócił się w piątek do organizacji kartowych o przyspieszenie prac nad wdrożeniem możliwości płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN-u.

Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przewiduje ono, że w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

