Bohater ze Szczytna. Mężczyzna udaremnił napad na sklep

Do jednego ze sklepów w Szczytnie, tuż przed jego zamknięciem, weszła kobieta. Po chwili podeszła do lady, udając, że chce coś kupić.

Następnie wykorzystując nieuwagę ekspedientki, weszła za ladę i zastraszając sprzedawczynię atrapą broni palnej, zażądała wypłacenia gotówki z kasy.

Obezwładniona przez klienta

Świadkiem całej sytuacji był mężczyzna, który akurat robił w sklepie zakupy. Początkowo odsunął się na bezpieczną odległość i nie reagował, jednak kiedy napastniczka wychodziła z łupami, wytrącił kobiecie niebezpieczne narzędzie z ręki i jednym chwytem ją obezwładnił.

ZOBACZ: 16-latek napadł na sklep i groził ekspedientce. Ukradł słodycze

Okazało się, że napastniczką była 24-latka. Kobieta została zatrzymana przez policję. Usłyszała już zarzuty, do których się przyznała. Sąd zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Napad zarejestrowała kamera monitoringu. Nagranie udostępniła policja, która pochwaliła postawę mężczyzny.

"27-latek, który obezwładnił napastniczkę wykazał się odwagą, sprawnością i zdecydowaną reakcją. Niewiele osób jest skłonnych do podjęcia takiego ryzyka w takiej sytuacji" - skomentowali policjanci.

Przypomnieli również, że "tylko osoby, które są pewne swoich umiejętności i przewagi nad napastnikiem mogą próbować się mu w taki sposób przeciwstawiać".

"W pierwszej kolejności każda osoba powinna zadbać o swoje bezpieczeństwo i dążyć do tego, by jak najszybciej informacja o takim zdarzeniu dotarła do policjantów" - przypomina policja.

WIDEO - "Skandaliści": Matka Iwony Wieczorek poczuła obecność córki i głos "Mamo, a widzisz..." Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/luq/ polsatnews.pl