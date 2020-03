Pingwiny skorzystały na koronawirusie. Wybrały się w podróż po akwarium [WIDEO]

"Grupa pingwinów sklanych wybrała się na wycieczkę terenową, by poznać inne zwierzęta w Shedd. Wellington wydawał się najbardziej zainteresowany prianiami na wystawie Amazon Rising" - czytamy w poście chicagowskiego akwarium na Twitterze.

Penguins in the Amazon?! 🐧🌴 Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD

Film z Wellingtonem w roli głównej obejrzano ponad 2 mln razy. Inne ptaki odwiedziły m.in. strefę polarną, a także główną rotundę akwarium. Pingwiny przespacerowały się również do punktu informacyjnego.

Przedstawiciele akwarium poiformowali też, że pingwiny jak zawsze na wiosnę rozpoczynają gniazdowanie. Planowana jest transmisja ze wspólnego budowania gniazda Edwarda i Annie.

While this may be a strange time for us, these days feel normal for animals at Shedd. Our caregivers are constantly providing new experiences for the animals to explore and express their natural behaviors with. Let us know what penguin activities you would like to see! (3/3) pic.twitter.com/ftlow7iPHl