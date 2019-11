Poznaliśmy oficjalną piłkę mistrzostw Europy. Symbolizuje jedność

Turniej jest organizowany w specjalnej formule (mecze odbędą się w 12 miastach w 12 krajach Starego Kontynentu), której celem jest uczczenie 60-lecia UEFA. Także piłka nawiązuje wyglądem do rocznicy - na białym tle widnieją czarne linie w kolorowych, jasnych obwódkach - symboliczne mosty, które mają łączyć Europę i zacierać różnice oraz granice między państwami. Znajduje się na niej także napis EURO2020 oraz logo z pucharem, wokół którego stoją ludzie.

😍 How much are you looking forward to seeing this hitting nets across 12 European cities at #EURO2020? pic.twitter.com/qox0tKBGMy