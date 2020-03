Grzywna dla mężczyzny, który dla żartu twierdził, że ma koronawirusa

Ukrainiec, który wezwał karetkę pogotowia, twierdząc, że był za granicą i podejrzewa u siebie koronawirusa, a po przyjeździe do szpitala powiedział, że żartował, został ukarany grzywną - poinformowała we wtorek miejscowa policja. To kolejna kara w ostatnim czasie za nieprawdziwe informacje o Covid-19.