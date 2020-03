Amerykanie szturmują sklepy z bronią. W tle koronawirus

Na zachodnim wybrzeżu długie kolejki ustawiały się w kolejce przed magazynami broni, aby zaopatrzyć się w broń. W sklepie z bronią Martin B Retting w Culver City w Kalifornii kolejki formowały się przez cały weekend. Amerykanie obawiają się o swoje bezpieczeństwo.

Sytuacja bezprecedensowa

Larry Hyatt, właściciel jednego z największych w kraju sklepów z bronią w Charlotte w Północnej Karolinie, przyznaje, że masowy zakup broni w ostatnim czasie to sytuacja praktycznie bezprecedensowa. - To dopiero drugi raz w mojej 61-letniej działalności, kiedy widziałem coś takiego - powiedział.

Pierwszy okazją do masowego wykupywania broni przez Amerykanów była strzelanina w szkole podstawowej Sandy Hook w Connecticut w 2012 roku.

Hyatt zaznacza, że rodzaj kupowanej broni odzwierciedla lęk panujący wśród klientów. Nie sięgają oni po broń myśliwską, a pistolety i półautomatyczne karabiny.

Gigantyczny wzrost sprzedaży

Główny internetowy dystrybutor amunicji, Ammo.com, opublikował dane dotyczące sprzedaży od 23 lutego do 4 marca. W tym czasie, w porównaniu do 11 dni do 23 lutego, wzrosła ona o 68 proc.

Sprzedaż wyraźnie wzrosła również w Karolinie Północnej i Georgii, gdzie nastąpił skok odpowiednio o 179 proc. i 169 proc. Większą sprzedaż odnotowano także w Pensylwanii, Teksasie, Florydzie, Illinois i Nowym Jorku.

Menager ds. Marketingu Ammo.com, Alex Horsman, powiedział: - Wiemy, że pewne rzeczy wpływają na sprzedaż amunicji, głównie wydarzenia polityczne lub niestabilność gospodarcza, gdy ludzie uważają, że ich prawa mogą zostać naruszone. To nasze pierwsze doświadczenie z wirusem, które prowadzi do tak dużego wzrostu sprzedaży.

Oprócz ogólnego niepokoju związanego z koronawirusem, skoki sprzedaży broni wydawały się mieć inne przyczyny. W stanie Waszyngton i Kalifornii, gdzie pojawiły się pierwsze ogniska koronawirusa, sprzedaż broni wzrosła napędzana przez Amerykanów o azjatyckich korzeniach, którzy obawiali się o swoje bezpieczeństwo i ataków na tle ksenofobicznym, bo pierwotnym źródłem nowego wirusa są Chiny.

