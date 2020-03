Koronawirus. Supermarket otworzy się na godzinę tylko dla seniorów i chorych

Od wtorku osoby z grupy podwyższonego ryzyka będą mogły wejść do supermarketów Woolworths od godz. 7 rano. Przy drzwiach będą musiały pokazać pracownikowi sklepu dokument potwierdzający swój wiek lub historię choroby.

Klienci muszą zaczekać na seniorów

Dopiero o godz. 8 sklep otworzy się dla pozostałych klientów. Akcja sieci handlowej ma potrwać co najmniej do 20 marca.

We’re launching a dedicated shopping hour in our stores to help support the needs of the elderly & people with disability in the community. From tomorrow until at least friday, we’ll be opening exclusively for them to shop from 7-8am, where permitted.