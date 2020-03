Kontrole osób będących w kwarantannie. "Polacy zdają egzamin z odpowiedzialności"

Wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji był w poniedziałek gościem Sygnałów Dnia w Programie Pierwszym Polskiego Radia. - Trzeba powiedzieć, że nasi rodacy zachowują się w tej trudnej sytuacji bardzo odpowiedzialnie. W sobotę policja skontrolowała ok. 5 tysięcy osób będących w kwarantannie i tylko 17 osób było poza miejscem kwarantanny - zaznaczył Szefernaker.

- Do tych osób policja dociera telefonicznie, także można powiedzieć, że to jest jedynie promil osób, które się nie dostosowały. W innych krajach Europy Zachodniej widzimy, że podejście do kwarantanny, podejście do imprez masowych jest dużo inne. Jestem przekonany, że Polacy zdają dzisiaj egzamin z odpowiedzialności - powiedział wiceszef MSWiA.

"Co do zasady obowiązuje kwarantanna domowa"

Podkreślił także, że na razie policja do tych osób, które nie stosują się do kwarantanny, podchodzi indywidualnie i "na pewno za jakiś czas zostaną podane informacje, jak wygląda karanie osób, które są w kwarantanna, ale jej nie przestrzegają".

Stwierdził także, że na pewno wzrośnie liczba osób w kwarantannie i to w najbliższych dniach ze względu na to, że kwarantanną będą objęci nie tylko te osoby, które otrzymały decyzje administracyjną od inspekcji sanitarnej. - Oprócz tych osób w tej chwili w kwarantannie są od wczoraj także ci, którzy przyjechali z zagranicy - powiedział.

- Co do zasady obowiązuje kwarantanna domowa, ale jesteśmy również gotowi na sytuację, że część osób nie ma możliwości przeprowadzenia kwarantanny domowej. W każdym powiecie są wyznaczone miejsca kwarantanny zbiorowej - podał minister.