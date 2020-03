ISIS radzi terrorystom, by omijali Europę. Powodem epidemia koronawirusa

Chociaż mają duże doświadczenie w zakrywaniu twarzy, to władze ISIS przypominają, by robili to jeszcze częściej w związku z koronawirusem - podkreśla thetimes.co.uk.

Dodatkowo, władze ISIS zalecają: trzymanie się z daleka od chorych, mycie rąk, oraz unikanie podróży do obszarów, w których występują przypadki zarażenia koronawirusem.

ISIS: To nakaz od Boga

Państwo Islamskie w swoim komunikacie radzi również: "zaufajcie Bogu i szukajcie w Nim schronienia". W przekazie do dżihadystów zaznaczono, że "choroby nie dotykają same z siebie", a jest to "rozkaz i dekret Boga".

Pomimo tego, że Państwo Islamskie straciło w ostatnim czasie wpływ na Bliskim Wschodzie, to jednak jego członkowie nadal funkcjonują w Iraku oraz Syrii.

Obecnie w Iraku jest 79 osób, u których zdiagnozowano przypadek koronawirusa, w tym osiem zgonów. Śmiertelność w tym kraju wynosi 10 proc. - zaznacza Daily Mail.

Państwo Islamskie ma również swoich przedstawicieli w Afryce Zachodniej, w tym w Burkina Faso – tam jednak występuje niewielka liczba zachorowań.

Syria poza całkowitą kontrolą, w Iranie wykopują masowe groby

Syryjskie władze, jak dotąd nie poinformowały o tym, by koronawirus pojawił się na ich terenie.



Kontrola państwa po latach wojny domowej została jednak ograniczona do niektórych obszarów. Co może świadczyć o tym, że w regionach poza zasięgiem rządu, przypadki zachorowań są obecne – zaznaczył ''Daily Mail''.

W Iranie ujawniono co najmniej 10 tys. przypadków oraz setki zgonów. Jednak obserwatorzy sytuacji w tym kraju zaznaczają, że ofiar śmiertelnego wirusa może być zdecydowanie więcej. "Daily Mail" poinformowało o ujawnieniu zdjęć satelitarnych, na których widać, jak w jednym z irańskich miast są wykopywane masowe groby.

Katar, Jordania, Izrael, Egipt, Oman, Kuwejt, Arabia Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie zgłaszają przypadki zachorowań na koronawirusa. Jak podkreślają, większość chorych to osoby, które powróciły z Iranu.

"Globalna pandemia"

Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie ogłosiła oficjalnie koronawirusa jako globalną pandemię.

WHO wezwała również władze państw na całym świecie do działań, które spowodują ograniczenie rozprzestrzeniania się kornawirusa.

Zalecenia, jakie podejmują kraje, w których występują przypadki zachorowań, to m.in.: częste mycie rąk, zachowanie odpowiedniego dystansu od innych osób, zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem podczas kaszlu oraz kataru, zamykanie szkół, zakaz masowych imprez oraz zgromadzeń publicznych, a także wprowadzenie pracy zdalnej w miejscach, gdzie taki model jej wykonywania jest możliwy.

