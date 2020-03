Infrastruktura sieci Plus przygotowana na rosnący ruch głosowy i internetowy

Zagrożenia, jakie niesie za sobą epidemia koronawirusa, a także związana z tym zmiana codziennych nawyków, to wyzwanie dla gospodarki i całego społeczeństwa.



Grupa Cyfrowy Polsat, w skład której wchodzi operator sieci Plus, jest przygotowana na rosnącą liczbę połączeń głosowych oraz zwiększony ruch internetowy wynikający między innymi z wyższej konsumpcji treści multimedialnych, czy też przeniesienia przez wiele przedsiębiorstw swoich procesów biznesowych do kanałów zdalnych. Pomimo zaobserwowanego wyższego wykorzystania sieci, klienci Plusa mogą być spokojni – sieć jest technologicznie gotowa na takie wyzywania.

"Naszym klientom zapewniamy pełną funkcjonalność"



Epidemia koronawirusa zmieniła naszą codzienność. Praca zdalna, zamknięte szkoły, zalecenia pozostania w domu, to wszystko wpływa na zwiększony ruch w internecie. Dzięki sprawnie działającej infrastrukturze naszej sieci i zastosowaniu w jej budowie nowoczesnych technologii jesteśmy przygotowani na większy ruch użytkowników. Naszym klientom zapewniamy pełną funkcjonalność i jakość działania naszej sieci – tłumaczy Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.



Ponadto Plus podjął dodatkowe działania mające na celu zwiększenie potencjału sieci i świadczonych usług. Kolejne rozwiązania usługowe i technologiczne będą wprowadzane na bieżąco, w zależności od rozwoju sytuacji.



Cyfrowy Polsat jako największa grupa medialno-telekomunikacyjna w Polsce wprowadza również rozwiązania usługowe i produktowe w odpowiedzi na potrzeby klientów.

Bezpłatny dostęp do pakietu IPLA



Wszyscy klienci sieci Plus i abonenci Cyfrowego Polsatu posiadają bezpłatny dostęp do pakietu IPLA Plus w serwisie internetowym IPLA. Do pakietu obejmującego wcześniej kanały: Polsat News HD, Polsat News 2, Polsat Play HD, Superstacja i Polsat Cafe HD, zostały promocyjnie dodane dwa nowe: Disney Channel dla dzieci i FOX dla osób starszych. Ponadto w pakiecie można znaleźć ulubione seriale i programy Telewizji Polsat, dostępne bez reklam.



Co istotne, transfer danych w sieci Plus dla użytkowników korzystających z IPLI jest zwolniony z naliczania opłat.



Z kolei wszyscy abonenci telewizji satelitarnej i kablowej IPTV Cyfrowego Polsatu, począwszy od pakietu Mini HD, w ramach „otwartego okna” mogą oglądać dodatkowe kanały: Polsat Comedy Central Extra, FOX HD oraz Disney Channel. Kanały Sundance TV, Paramount Channel HD, AXN i AXN HD są dostępne w „otwartym oknie” dla abonentów od pakietu Rodzinnego HD, Epic Drama od Familijnego HD, a AXN Black, AXN White oraz AXN Spin – od Familijnego Max HD.



Grupa Polsat pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, które będą służyć społeczeństwu i gospodarce w zaistniałych okolicznościach.

