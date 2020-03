Fale wysokie na cztery metry. Sztorm na Bałtyku

W strefie brzegowej województwa pomorskiego wiatr południowy może osiągnąć w porywach do 8 stopni w skali Beauforta, a więc jego prędkość będzie wynosiła do około 75 km/h. IMGW prognozuje w tym czasie stan morza do 5 stopni w skali Douglasa, co oznacza, że wysokość fal może sięgać do 4 metrów.

Ósmy stopień w skali Beauforta oznacza początkowo sztorm i wicher przechodzący następnie w silny sztorm. Wiatr jest na tyle silny, że łamie gałęzie drzew.

ZOBACZ: Połamane drzewa, uszkodzone domy, przerwy w dostawach prądu. Silny wiatr na północy Polski

Alert obowiązuje do poniedziałku 16 marca do godziny 7:00. Synoptycy zaznaczają jednak, że ostrzeżenie może być kontynuowane, dlatego zalecają ostrożność i śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

prz/ PAP