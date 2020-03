Samochód wpadł do rzeki. Cztery ofiary śmiertelne

Do wypadku doszło na drodze powiatowej - odnodze drogi krajowej K22 - powiedział nadkom. Marcin Maludy.

lubuska policja

Nadkom. Maludy poinformował, że samochód marki ford mondeo przebił barierę energochłonną na mostku znajdującym się na łuku drogi i wpadł do rzeki Drawa, gdzie dachował. Zginęło trzech mężczyzn i jedna kobieta. Do wypadku doszło w rejonie Starego Osieczna w powiecie Strzelecko Drezdeneckim. Zgłoszenie dotarło na policję ok. godziny 7:10 w sobotę.

lubuska policja

msl/ PAP