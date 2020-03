Abp. Gądecki: nie zamykamy kościołów

Abp Gądecki prosił w orędziu o przyjęcie ze zrozumieniem ograniczenia liczby uczestników liturgii w kościele, które płynie z troski o zdrowie wszystkich.

- Gdy brakuje nam kryteriów uprawniających do uczestnictwa we Mszy św. w kościele, to najprostszym wydaje się wstęp dla zamawiającego intencję i dla jego rodziny - wskazał.

- W związku ze wspomnianym ograniczeniem zachęcam wszystkich pozostałych wiernych do korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i przeżywania Jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Serdecznie dziękuję mediom, które - rozumiejąc potrzeby ludzi wierzących – przygotowały dodatkowe propozycje w tym względzie - dodał przewodniczący KEP

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych, abp Gądecki zwrócił się do biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej mszy świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

prz/ PAP