CBA zabezpieczyło dokumenty fundacji, na którą pieniądze miał zbierać marszałek Senatu

Jak udało się nieoficjalnie ustalić gazecie, funkcjonariusze szczecińskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli dokumentację Fundacji Pomocy Transplantologii działającej przy szpitalu Szczecin-Zdunowo, by m.in. zbadać przepływy finansowe na koncie fundacji. "Pomoże to w ustaleniu, czy pieniądze, jakie prof. Tomasz Grodzki pobierał od pacjentów i ich rodzin, wpłacił na konto" - pisze gazeta.

ZOBACZ: "Nie wziąłem łapówki". Grodzki złoży pozwy przeciwko radnemu PiS i "Gazecie Polskiej"

"Nawet jeśli marszałek Grodzki wpłacił pieniądze na fundację, nie zmienia to faktu, że jest to przyjęcie korzyści majątkowej" - powiedziała "GPC" osoba zorientowana w śledztwie. "Dla śledczych to także może być podstawa do postawienia zarzutów" - dodała.

Jak twierdzi dziennik, wciąż zwiększa się liczba świadków w śledztwie prowadzonym przez CBA i Prokuraturę Regionalną w Szczecinie.

WIDEO - "Skandaliści": Matka Iwony Wieczorek poczuła obecność córki i głos "Mamo, a widzisz..." Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ PAP