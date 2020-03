Biskupi Kościoła luterańskiego apelują do wiernych

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Jerzy Samiec zaapelował, aby osoby starsze i chore do czasu ustabilizowania się sytuacji nie brały udział w nabożeństwach. Duchownych wezwał do wdrożenia środków ostrożności podczas nabożeństw i przy dystrybucji komunii.



"Znaleźliśmy się w szczególnej sytuacji"



"Rozumiemy obawy i strach społeczeństwa, dlatego nie nalegamy na udział w nabożeństwach" - napisał ks. Tomasz Wola, proboszcz Parafii Ewagelicko-Augsburskiej w Pile, zachęcając jednocześnie wiernych do "gorliwych modlitw za kraj i cały świat". "Znaleźliśmy się w szczególnej sytuacji. Nasz kraj sparaliżowany został przez szerzącego się koronawirusa. W tym trudnym czasie próby jesteśmy wezwani przede wszystkim do odpowiedzialności za siebie i ludzi, którzy nas otaczają. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o rozwagę. Jeśli nie macie pilnej potrzeby wyjścia, pozostańcie w domu" - zaznaczył.

Kościół Ewagelicko-Augsburski nie odwołuje nabożeństw. - Nasze rozumienie obecności na nabożeństwie jest inne niż w kościele rzymskokatolickim. To wierny rozstrzyga w swoim sumieniu, czy powinien, chce wziąć udział w nabożeństwie. Nie ma odgórnego nakazu Kościoła - wyjaśnił biskup Marian Niemiec z diecezji katowickiej.



Modlitwa w sieci



Przełożeni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego za pośrednictwem strony luteranie.pl zapraszają do słuchania i oglądania nabożeństw transmitowanych w Internecie oraz przypominają o możliwości organizacji nabożeństw domowych.



Na stronie podano listę parafii, które prowadzą transmisje poprzez strony internetowe lub profile na Youtube i Facebooku.

Duchowni przypominają również o zaleceniach lekarzy i polskich władz. "Ograniczcie spotkania towarzyskie i wyjścia w duże skupiska ludzi. Koniecznie pamiętajcie o higienie rąk, która póki co, jest najskuteczniejszą metodą walki z koronawirusem" - prosi ks. Tomasz Wola.

