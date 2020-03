"Otwarte okno" w Cyfrowym Polsacie. Odkodowany Canal+ Sport oraz filmy, seriale i kanał dla dzieci

Cyfrowy Polsat zdecydował o odkodowaniu dla wszystkich abonentów kanałów Canal+ Sport 3 i 4 w trakcie najbliższej kolejki PKO BP Ekstraklasy, która potrwa do poniedziałku. Co najmniej do końca marca potrwają także "otwarte okna" na kanały filmowe i serialowe oraz popularny kanał dla dzieci - Disney Channel.