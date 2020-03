Nowe informacje ws. kobiety z Wrocławia zarażonej koronawirusem

Według informacji sanepidu, kobieta jest z tego samego ogniska epidemicznego co 73-letni pacjent zarażony koronawirusem, który jest hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Z tego ogniska jest też leczona w tym szpitalu 74-latka, u której stwierdzono zakażenie nowym patogenem. Stan starszego mężczyzn jest ciężki, ale stabilny, zaś 74-latki poważny. 73-latek zaraził się od osoby z rodziny, która przyjechała z USA.

W dobrym stanie jest zaś młoda kobieta, o której zakażeniu koranawirusem resort zdrowia poinformował we wtorek.

Od tygodnia w kwarantannie domowej



Rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu Magdalena Odrowąż-Mieszkowska powiedziała we wtorek, że kobieta, po tym jak stwierdzono zakażenie koronawirusem u 73-latka, została objęta kwarantanną. - Ona od tygodnia jest w kwarantannie domowej. Służby sanitarne pobrały od niej próbki do badań, a wyniki przekazaliśmy szpitalowi - powiedziała rzeczniczka.



Dodała, że kobieta jest w kwarantannie domowej z dwoma osobami.



Kobieta zakażona koronawirusem to czwarty przypadek infekcji tym patogenem we Wrocławiu. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu przebywają trzy zakażone osoby - 73-latek, 74-letnia kobieta oraz 26-latek.

