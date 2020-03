Czym jest pandemia? Sprawdź, kiedy ostatni raz ją ogłoszono

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że koronawirus może być określany jako pandemia. Sprawdź, czym jest pandemia, kiedy ostatni raz ją ogłoszono.

Pandemią nazywa się epidemię choroby zakaźnej w różnych środowiskach na dużym obszarze. Występuje na różnych kontynentach w tym samym czasie.

Może być 15 mln zgonów

Całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa może sięgnąć nawet 15 milionów - wynika z szacunków naukowców z australijskiej uczelni państwowej z siedzibą w Canberze.

ZOBACZ: 15 mln ludzi umrze, gospodarka straci biliony. Oszacowano szkody, które może przynieść koronawirus

Naukowcy wykazali, że w najgorszym przypadku może to być nawet 68 milionów zgonów, w tym setki tysięcy w samej Wielkiej Brytanii i USA. Ostrzegli też, że "nawet powstrzymanie epidemii może znacząco wpłynąć na globalną gospodarkę w krótkim okresie".

Zobacz mapę koronawirusa w Polsce:

Pandemie w ostatnich wiekach

Pandemie są częścią historii ludzkości. Jedną z najwcześniejszych odnotowanych datuje się na 1580 rok. Od tego czasu co najmniej cztery pandemie grypy miały miejsce w XIX wieku, a trzy w XX wieku - podaje Centers for Dieseas Control and Prevention.

Najcięższą pandemią w najnowszej historii była ta z 1918 r. Wówczas wirus spowodował tzw. "hiszpankę". Szacuje się, że zainfekowanych zostało około 500 mln ludzi. 50 mln z nich zmarło. W 1919 r. pandemia ustąpiła, ale wirus H1N1 krążył sezonowo.

Następnie w 1957 r. w Azji Wschodniej pojawił się wirus AH2N2. Wówczas pandemia według szacunków spowodowała śmierć 1,1 mln ludzi na całym świecie. Wirus zniknął ok. 10 lat później.

ZOBACZ: Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie ogłasza globalną pandemię COVID-19

W 1968 r. wykryty w Chinach wirus grypy AH3N2 ogarnął świat. Zmarło wówczas ok. 1 mln ludzi na całym świecie. Wirus nadal krąży jako grypa sezonowa.

Wiosną 2009 roku pojawił się nowy wirus grypy AH1N1. Wykryto go najpierw w Stanach Zjednoczonych, a następnie szybko rozprzestrzenił się na całym świecie. Stwierdzono, że pochodzi od świń.

Podczas tej pandemii CDC oszacowało, że na całym świecie w pierwszym roku rozpowszechnienia wirusa zmarło od ok 150 tys. do 575 tys. osób. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła ogólnoświatową pandemię w sierpniu 2010 r. Wirus AH1N1 nadal krąży jako grypa sezonowa.

WIDEO - Piontkowski: decyzja o zawieszeniu zajęć nie wpływa na terminarz przeprowadzania egzaminów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ polsatnews.pl, CNN