Para z Polski wygrała taneczny show BBC

"The Greatest Dancer" to jeden z najpopularniejszych brytyjskich programów tanecznych. Program emitowany jest na antenie programu BBC One.



W tanecznym show, występują tancerze i grupy taneczne. Pod koniec każdego odcinka z programu odpadają poszczególni wykonawcy.



O tym, kto odpadnie, a kto przejdzie dalej decydują telewidzowie, którzy mogą głosować na swoich ulubieńców za pośrednictwem internetu lub wysyłając SMS-y.

Zdeklasowali konkurencję



W ostatni weekend odbył się finał kolejnego sezonu programu. O końcowe zwycięstwo walczył solista, dziecięcy duet, grupa taneczna oraz para z Polski.



Wygrali Polacy - Jowita Przystał i Michał Danilczuk, którzy zdeklasowali konkurencję. Brytyjskie media podkreślają jednak, że ich zwycięstwo było zaskoczeniem.

- Nie wiem, co powiedzieć! Chcę podziękować wszystkim, którzy na nas głosowali. (...) Dziękuję również Michałowi za podnoszenie mnie każdego dnia przez dwanaście godzin! - powiedziała Polka po ogłoszeniu wyników.

Za zwycięstwo tancerze z Polski dostali 50 tys. funtów. Wygrana dała im również przepustkę do kolejnego tanecznego show - "Strictly Come Dancing", który jest protoplastą formatu "Dancing with the Stars" ("Taniec z Gwiazdami").

Para zapowiada, że sukces nie przewróci im w głowie, a po krótkim odpoczynku, wracają do ciężkiej pracy.

- Ostatnio bardzo ciężko pracowaliśmy, więc jak tylko znajdziemy chwilę, to pojedziemy na zasłużone wakacje. A potem znowu do pracy, nie spoczniemy na laurach, będziemy się dalej kształcić - powiedział Michał portalowi britishpoles.uk.

Po sukcesie w programie para została zaproszona do śniadaniowego programu BBC.

27-letni Michał i 25-letnia Jowita poznali się na obozie tanecznym. Tańczą razem od 8 lat.



- Tańczymy generalnie całe życie. Ja rozpocząłem naukę tańca w wieku 7 lat, a Jowita w wieku 12 lat - mówili w rozmowie z britishpoles.uk.



Specjalizują się w tańcu towarzyskim - tańce latynoamerykańskie i standardowe.



Tancerze z Polski są parą nie tylko na parkiecie, ale również w życiu prywatnym. Rok temu przeprowadzili się do Londynu, co było ich marzeniem.



Wcześniej podróżowali z grupą taneczną po USA, występując na dużych statkach pasażerskich.

