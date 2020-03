Duże kolejki w bibliotece UW przed zamknięciem. Limit wypożyczeń zwiększony do 20 woluminów

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, która od środy do 14 kwietnia pozostanie zamknięta w związku z zagrożeniem koronawirusem, ustawiały się kolejki studentów wypożyczających książki. Przed ogłoszeniem decyzji o zamknięciu władze BUW zwiększyły limit wypożyczeń dla studentów z ośmiu do 20 woluminów.

We wtorek rektor UW Maciej Pałys wydał zarządzenie w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród społeczności UW. W dokumencie poinformowano, że od środy 11 marca do soboty 14 kwietnia 2020 r. odwołane są wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów, słuchaczy. W tym czasie zamknięta ma też być Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW).

Władze BUW, jeszcze przed ogłoszeniem decyzji rektora, poinformowały, że mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo korzystających z biblioteki, zwiększył limit wypożyczeń do 20 woluminów. Zapowiedziały ponadto, że okres wypożyczenia książek zostanie automatycznie przedłużony do czasu ponownego otwarcia BUW. Oznacza, że to nie będzie naliczana kara za przetrzymanie książek w dniach zamknięcia biblioteki.

Wyjątkowo długa kolejka

Wieczorem do wypożyczalni i samoobsługowych "self-checków" w BUW ustawiała się wyjątkowo długa kolejka studentów, wychodząca daleko poza zwykle przeznaczone na nią miejsce.

- Myślę, że postoję około godziny, ale przynajmniej wypożyczę sobie piętnaście książek - powiedział Piotr, student prawa. Zaznaczył, że do biblioteki wybrał się "tak sobie", a o sytuacji dowiedział się na już na miejscu.

Zosia, studentka filologii polskiej, spodziewała się dużej liczby osób, jednak przyszła, bo potrzebowała książek do napisania pracy licencjackiej. - Rozumiem decyzję rektora, ale mam nadzieję, że wrócimy na zajęcia w podanym dzisiaj terminie - powiedziała.

Pracownicy starają się wyjść naprzeciw czytelnikom

Kamila Krzyżanowska z Oddziału Promocji, Wystaw i Współpracy wyjaśniła, że informacja o zamknięciu biblioteki trafiła równocześnie do wszystkich pracowników i studentów, stąd powstawały kolejki przed wypożyczalnią. Zapewniła, że pracownicy biblioteki starają się wyjść naprzeciw czytelnikom i na bieżąco odpowiadają studentom i czytelnikom na zadawane przez nich pytania w mediach społecznościowych.

UW nie jest jedyną warszawską uczelnią, która w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem odwołała zajęcia dydaktyczne. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś zdecydował we wtorek o odwołaniu wszystkich zajęć na uczelni od 11 do 29 marca.

W województwie mazowieckim potwierdzono dotąd trzy przypadki wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2 choroby COVID-19. Wszystkie te osoby są hospitalizowane w Warszawie.

W całej Polsce potwierdzono 22 przypadki.

