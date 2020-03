Zderzenie lokomotywy z drezyną. Nie żyją dwie osoby

- O godz. 4 doszło do starcia lokomotywy z drezyną. Lokomotywa zjeżdżała od strony Tczewa do stacji Szymankowo. Równoległym torem, który w pewnym momencie dochodzi do toru, którym jechała lokomotywa przejeżdżała drezyna. Pojazdy się spotkały. Zginęły dwie osoby, które były w drezynie - mówi Polsat News Mirosław Siemieniec z PKP TLK. Drezyną jechało dwóch pracowników. Lokomotywa jechała bez składu.

WIDEO: Zderzenie drezyny i lokomotywy

Na trasie wprowadzono komunikację zastępczą. - Robimy wszystko, żeby jak najszybciej przywrócić ruch pomiędzy Tczewem a Malborkiem przez stację Szymankowo. Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów - powiedział Siemienice.

pgo/Polsat News, PAP