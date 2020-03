We Włoszech do 3 kwietnia bez Mszy św. i pogrzebów

W wyniku koronawirusa w ciągu ponad dwóch tygodni we Włoszech zmarło 366 osób. Dotąd potwierdzono ponad 7 tysięcy zarażeń we Włoszech.

Zawieszone uroczystości

Włochy w związku z koronawirusem stosują szczególne środki ostrożności. Dekretem prezydium Rady Ministrów do piątku 3 kwietnia zawieszone zostały uroczystości cywilne i religijne, w tym pogrzebowe.

W niedzielę do zarządzenia ustosunkował się włoski episkopat. Biskupi zapewnili o swej bliskości z całym społeczeństwem, stojącym w obliczu zagrożenia zdrowia, które ma wpływ na kraj.

Duchowni stwierdzili jednak, że restrykcyjne środki zarządzone przez władze przyjmowane są z cierpieniem i trudnościami przez pasterzy, kapłanów i wiernych. Jednocześnie episkopat pragnie przyczynić się do ochrony zdrowia publicznego.

600 tys. zgonów rocznie

Na swojej stronie diecezja w Mediolanie podaje, że pogrzeby są możliwe "nawet z błogosławieństwem ciała w obecności najbliższych zmarłych, ale bez Mszy św."

Według włoskiego Głównego Instytutu Statystki we Włoszech umiera rocznie ok. 600 tys. osób. Oznaczałoby to, że do 3 kwietnia ok. 50 tys. pogrzebów może odbyć się w taki sposób.

