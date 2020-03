"Miałem odwagę zrobić to pierwszy". Hołownia rezygnuje z dużych, otwartych spotkań

- W związku z zagrożeniem koronawirusem rezygnujemy w kampanii wyborczej z dużych, otwartych spotkań - ogłosił w poniedziałek niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. To niełatwa dla mnie decyzja, bo spotkania z ludźmi to mój żywioł, nie ma jednak większej wartości niż zdrowie - zaznaczył.

- Dziś rano, wraz z moim sztabem podjąłem decyzję o modyfikacji sposobu prowadzenia mojej kampanii wyborczej. Rezygnujemy od dzisiaj aż do odwołania, aż do zmiany, ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej z dużych otwartych spotkań, które mieliśmy zaplanowane - oświadczył Hołownia na briefingu prasowym w Warszawie.

Podkreślił, że jest to dla niego trudna decyzja, bo spotkania z ludźmi są "jego żywiołem". - Uwielbiam spotykać się, dyskutować, ale dzisiaj bezpieczeństwo nas wszystkich jest ważniejsze od jakiejkolwiek polityki, od jakiejkolwiek kampanii - zaznaczył.

"Nie ma większej wartości niż zdrowie"

Hołownia dodał, że nie zamierza jednak zrezygnować z objazdu po Polsce i spotkań z wolontariuszami oraz samorządowcami.

Zwrócił się także do swoich kontrkandydatów o rozważenie konieczności organizacji przez sztaby wyborcze dużych, masowych spotkań.

- Wiem, że w wielu sztabach takie dyskusje się toczyły, tylko wszyscy czekali, kto zrobi to pierwszy. Miałem odwagę zrobić to pierwszy. Teraz - koleżanki i koledzy - proszę was, abyśmy to przemyśleli - przekonywał Hołownia. Podkreślił, że nie ma większej wartości niż zdrowie i bezpieczeństwo.

