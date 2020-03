Koronawirus. Linie lotnicze wprowadzają bezpłatną zmianę rezerwacji

W związku z epidemią koronawirusa, linie Emirates, Air France i KLM umożliwiają bezpłatną zmianę rezerwacji lotów dla biletów lotniczych wydanych do końca marca br.- poinformowały w poniedziałek linie. Emirates lata bezpośrednio z Warszawy do Dubaju, Air France do Paryża, a KLM do Amsterdamu.