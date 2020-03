Zatrzymano pociąg w Warszawie. Pasażerka zgłosiła, że dwóch obcokrajowców kaszle

W piątek na stacji Warszawa Centralna zatrzymano pociąg wskutek zaniepokojenia podróżnego stanem zdrowia współpasażerów. Policja na prośbę sanepidu ustaliła tożsamość podróżnych. Na stacji Warszawa-Zachodnia pasażerowie zostali przesadzeni do zastępczej jednostki. Pociąg ma ok. 140 min. opóźnienia.

Na stacji Warszawa Centralna w piątek po godz. 11 zatrzymany został pociąg EIC relacji Kołobrzeg-Kraków. Jak poinformowała rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk, doszło do interwencji służb na wniosek podróżnego, który zaobserwował złe samopoczucie u współpasażerów. W pociągu było około 300 osób.

Apel policji

Komenda Stołeczna Policji w związku z tymi doniesieniami poinformowała na Twitterze, że na prośbę przedstawicieli służb sanitarnych ustalała tożsamość pasażerów jednego z pociągów. Zachęciła także do zachowania spokoju i wyjaśniła, że gdy zachodzi taka potrzeba, pozostaje do dyspozycji sanepidu.

Niepotrzebne spekulacje nie służą niczemu poza ewentualnym wywołaniem poczucia strachu. Nasze działania mają charakter prewencyjny. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) March 6, 2020

"Prosimy o kierowanie się w takich przypadkach zdrowym rozsądkiem i dokładne zapoznawanie z komunikatami przekazywanymi przez służby sanitarne. Niepotrzebne spekulacje nie służą niczemu poza ewentualnym wywołaniem poczucia strachu. Nasze działania mają charakter prewencyjny" - podała stołeczna policja.

Ponad 2 h opóźnienia

Piotr Mazur z biura prasowego PKP Intercity poinformował PAP, że pasażerowie na stacji Warszawa Zachodnia zostali przesadzeni do zastępczej jednostki Pendolino. - Aktualnie kontynuują podroż do stacji docelowej do Krakowa. Pociąg ma aktualnie opóźnienie około 140 minut - podał Mazur.

Jednostka, z której przesiedli się podróżni, decyzją sanepidu zostanie poddana dezynfekcji na stacji postojowej PKP Intercity Warszawa - Olszynka Grochowska.

Wezwano służby

Zatrzymanie pociągu na Dworcu Centralnym potwierdził również rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Ochrony Kolei insp. Mirosław Tkaczyk. Jak powiedział otrzymali zgłoszenie, że dwóch obcokrajowców kaszle w pociągu. Według jego relacji, osoby te samowolnie opuściły pociąg po wjeździe na stację.

Rzecznik dodał, że po otrzymaniu zgłoszenia, na miejsce przybyło siedmiu funkcjonariuszy SOK oraz patrol z komisariatu kolejowego policji w Warszawie. Podali oni podróżnym wskazówki, w jaki sposób mają się zachować i jakie podejmować czynności, celem uniknięcia choroby.

Podstawowe zasady zapobiegawcze, które wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia, zamieszcza w komunikatach Generalny Inspektorat Sanitarny. Przypomina, że należy często myć ręce wodą z mydłem, a podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Trzeba również pamiętać o zachowaniu co najmniej 1-1,5 m odległości od osoby, która kaszle, kicha i ma gorączkę. GIS polecił również unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. chorych, ale eksperci oceniają, że dane te mogą być zawyżone, bo wielu osobom z lekkim przebiegiem najpewniej nie wykonano badań laboratoryjnych, gdyż mogli się nie zgłosić do lekarzy.

pgo/ PAP