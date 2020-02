Na kolei powstaną ciche sekcje. Sprawdź, gdzie pociągi przestaną hałasować

Ciche sekcje będą miały nie mniej niż 20 kilometrów długości. Powstaną na szlakach, którymi w latach 2015-2017 każdej nocy przejeżdżało średnio więcej niż dwanaście pociągów towarowych.

Będzie mniej hałasu, bo wymienią wstawki w hamulcach

Wagony wjeżdżające na odcinki nowych kolejowych stref będą wyposażone w kompozytowe, a nie jak dotąd żeliwne wstawki hamulcowe. Oznacza to, że przy zatrzymywaniu się lub zwalnianiu nie będą generować tyle hałasu, jak obecnie.

W Polsce dziewięć cichych sekcji powstanie na sześciu liniach kolejowych:

nr 3: Kutno - Kłodawa - Zamków

Kłodawa - nr 3: Poznań Górczyn - Opalenica - Nowy Tomyśl - Chlastawa

Opalenica - Nowy Tomyśl - nr 8: Radom - Szydłowiec - Skarżysko-Kamienna - Łączna - Piaski koło Kielc

- Szydłowiec - Skarżysko-Kamienna - Łączna - nr 93: Oświęcim - Brzeszcze - Czechowice-Dziedzice

Brzeszcze - nr 131: Kalina - Kłobuck - Działoszyn - Chorzew - Zduńska Wola Karsznice

Kłobuck - Działoszyn - Chorzew - nr 131: Dionizów - Poddębice - Ponentów - Borysławice - Piotrków Kujawski - Inowrocław Rąbinek

- Poddębice - Ponentów - Borysławice - Piotrków Kujawski - nr 131: Maksymilianowo - Pruszcz Pomorski - Terespol Pomorski - Smętowo - Pelplin - Górki

Pruszcz Pomorski - Terespol Pomorski - Smętowo - Pelplin - nr 272: Ostrów Wielkopolski - Bronów - Pleszew - Kotlin - Jarocin - Sulęcinek - Środa Wielkopolska - Poznań Krzesiny

Bronów - Pleszew - Kotlin - Jarocin - Sulęcinek - Środa Wielkopolska - nr 273: Wrocław Kuźniki - Brzeg Dolny - Ścinawa - Głębocice - Gądów - Bytom Odrzański - Nowa Sól

Zmiany będą dotyczyły tylko pociągów towarowych. Wagony przewożące ludzi nie będą objęte unijną regulacją. Dokładny przebieg planowanych cichych sekcji oznaczono na poniższej mapie zielonym kolorem.

Urząd Transportu Kolejowego, polsatnews.pl Planowany przebieg cichych sekcji

Polska wywalczyła "szczególny przypadek"



Zdaniem Urzędu Transportu Kolejowego, prace nad cichymi sekcjami "od początku były przedmiotem dużego zainteresowania polskiego rynku z uwagi na potencjalnie wysokie koszty dostosowania do nowych wymagań".

Ciche sekcje powstaną również w Czechach, Francji, Holandii, Austrii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, we Włoszech i na Węgrzech. Tam zaczną obowiązywać wcześniej niż w Polsce, ponieważ wynegocjowaliśmy tzw. "szczególny przypadek".

"Umożliwia on dalszą eksploatację wagonów z żeliwnymi wstawkami hamulcowymi, które stanowią znaczną część polskiej floty wagonów towarowych. Pojazdy te będą mogły być wykorzystywane w ruchu krajowym niezależnie od statusu linii do końca 2036 r. Do końca 2026 r. będą mogły także bez ograniczeń wjeżdżać do Czech i Słowacji" - poinformował UTK.

