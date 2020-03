Prezydent podpisał ustawę o rekompensacie dla TVP i Polskiego Radia

W połowie lutego Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla publicznej telewizji i radia. Opozycja proponowała, aby te pieniądze przeznaczyć na potrzeby ochrony zdrowia, m.in. na leczenie onkologiczne. Następnie nowelizacja trafiła do prezydenta.

- Argumenty o tym, że środki powinny być skierowane na onkologię uważam za całkowite polityczne oszustwa - tak apele opozycji skomentował prezydent w piątek wieczorem. Na konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim obecny był też premier Mateusz Morawiecki. Prezydent dodał, że środki te są rekompensatą dla mediów publicznych za utracone wpływy z abonamentu.

- To było po prostu nieprzyzwoite, aby używać takiego argumentu, zwłaszcza w dobie polityki, która jest realizowana przez rząd i pana premiera - dodał Duda.

"Nie ma odwagi i charakteru"

Były premier i szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk na briefingu prasowym 23 lutego ocenił, że prezydent "nie ma tyle odwagi i charakteru", by zawetować nowelizację.

- Coraz więcej ludzi wie, że te 2 mld na media publiczne, to 2 mld na propagandę PiS-u. Czasami Zenek zaśpiewa, to ok, tu szkód nie ma szczególnych, ale głównie to na propagandę, a także kampanię wyborczą prezydenta Dudy. (...) do tej pory nigdy mu chyba do głowy nie przyszło, aby przeciwstawić się prezesowi Kaczyńskiemu i nie widzę powodu, dla którego miałby teraz stać się mężczyzną - mówił Tusk, pytany o to, czy prezydent Duda powinien podpisać ustawę.

Prezydent Andrzej Duda od zeszłego tygodnia prowadził konsultacje w sprawie ustawy abonamentowej. Spotkał się w tej sprawie z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przedstawicielami regionalnych ośrodków TVP i Polskiego Radia, a także prezesami Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. W tym tygodniu rozmawiał z szefem Rady Mediów Narodowych Krzysztofem Czabańskim

Kurski napisał do Dudy

Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski poinformował na Twitterze, że w piątek w godzinach popołudniowych wysłał drogą elektroniczną list do prezydenta Andrzeja Dudy.

"W związku z wątpliwościami Pana Prezydenta co do złożenia podpisu pod ustawą przyznającą mediom publicznym rekompensatę abonamentową oraz w związku z pojawiającymi się w domenie publicznej odniesieniami do mnie jako Prezesa TVP, oświadczam, iż w imię dobra Telewizji Polskiej, interesu publicznego, a także w zgodzie z wartościami, którym służyłem całe swoje życie - oddaję się do dyspozycji Pana Prezydenta" - napisał w liście Kurski.

"Szanowny Panie Prezydencie, chcę Pana zapewnić, że moja osoba nie jest i nie będzie przeszkodą w zapewnieniu TVP stabilnych podstaw finansowania uzależnionych od Pana decyzji" - oświadczył.

W piątek portal wirtualnemedia.pl poinformował, że rozpoczęło się korespondencyjne głosowanie Rady Mediów Narodowych o odwołanie prezesa TVP. Tę informacje w rozmowie z portalem potwierdził członek RMN i były prezes TVP Juliusz Braun. Członkowie Rady mają czas na oddanie głosu do poniedziałku.

