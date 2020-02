"Decyzja prezydenta jest otwarta". Szczerski ws. rekompensaty dla TVP

W ubiegłym tygodniu Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla publicznej telewizji i radia. Opozycja proponowała, aby te pieniądze przeznaczyć na potrzeby ochrony zdrowia, m.in. na leczenie onkologiczne. Nowelizacja trafiła do prezydenta.

"Prezydent nad tą ustawą się zastanawia"

Szczerski w piątek w radiowej Jedynce nawiązał do tej nowelizacji.

- Jeśli chodzi o to rozwiązanie ustawowe, to chcę powiedzieć bardzo jasno: prezydent nad tą ustawą się zastanawia, trwają analizy, prezydent ma 21 dni na to, żeby decyzję w tej sprawie podjąć, ta decyzja jest otwarta, więc poczekajmy na wynik prac prawników kancelaryjnych i potem decyzję samego pana prezydenta - powiedział szef gabinetu prezydenta.

Jak jednocześnie ocenił "argumentacja, która towarzyszyła tej dyskusji, jest argumentacją nieakceptowalną".

- Łączenie dwóch różnych spraw i granie na emocjach osób i rodzin osób, które są chore onkologicznie, jest po prostu rzeczą, która nie może mieć miejsca w cywilizowanym dyskursie politycznym - powiedział Szczerski.

- To wszystko jest po prostu szukaniem pola konfliktu, według mnie wyjątkowo obrzydliwie wybranego, dlatego że można się spierać, można mieć taki, a nie inny stosunek do państwa pracy w mediach publicznych, to jest odpowiedzialność polityków, żeby wyrabiać sobie jakieś oceny - i biorą to na siebie, te swoje oceny, ale żeby łączyć ocenę państwa pracy (w mediach publicznych - red.) z problemami ludzi, którzy zmagają się z życiowym wyzwaniem, jakim jest choroba onkologiczna, to naprawdę jest rzecz, która w mojej wizji polityki w ogóle się nie mieści - powiedział Szczerski.

