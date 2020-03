Polak przebiegł 5 tysięcy kilometrów. Zajęło mu to blisko 50 dni

Paweł Żuk jako pierwszy Polak w historii ukończył bieg na 5 tys. kilometrów. Zajęło mu to 49 dni i 6 godzin. Bieg, który był częścią 5. Międzynarodowego Festiwalu Biegów Ultra w Atenach, odbywał się na... kilometrowej pętli.

Zawodnicy wystartowali 16 stycznia. Na pokonanie dystansu 5 tys. kilometrów mieli 60 dni i 60 nocy. Polak przez pierwszych kilka dni biegł tempem, które miało mu pozwolić pokonać ogromny dystans w maksymalnie 50 dni.

ZOBACZ: Przebiegł 490 km w niecałe 70 godzin. Polak dotarł do mety najszybciej

Jednak po przebiegnięciu 2 tys. kilometrów Polak zaczął odczuwać ból spowodowany zapaleniem ścięgna Achillesa. Kontuzja sprawiła, że jego tempo spadło i ostatecznie pokonał cały dystans w czasie 49 dni, 6 godzin i 27 minut. Dało mu to drugie miejsce. Zmagania wygrał Rumun Nicolae Bueanu, który minął linię mety po 47 dniach, 19 godzinach i 8 minutach.

- To nie są zawody. Tutaj jest dziewięcioro uczestników z całego świata - Japończycy, zawodniczka z Taipei, Brazylijczyk czy Włoch. (...) Tutaj nikt nie rywalizuje. Każdy ma swoją taktykę na ten bieg, własne podejście. Każdy ma inny styl biegania – jedni biegną wolniej, inni szybciej, niektórzy śpią 3 godziny na dobę, albo 4. Bardziej jest to starcie taktyk na dotarcie do mety - powiedział Żuk w rozmowie z Krystianem Walczakiem dla Red Bull.

Jak informuje portal magazynbieganie.pl, to nie pierwszy tego typu wyczyn biegacza z Polski. Mężczyzna już wcześniej bił rekordy Polski w biegu na 1000 km, 10-dobowym oraz 48-godzinnym na bieżni mechanicznej.

WIDEO - Ojciec zabił syna. Tragiczny finał kłótni o decyzje prezydenta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/bas/ polsatnews.pl, magazynbieganie.pl