Co wiemy o pacjentach z koronawirusem w Polsce?

Dwa przypadki koronawirusa w Szczecinie, po jedynym we Wrocławiu, Ostródzie i Zielonej Górze. Minister zdrowia poinformował, że wszyscy pacjenci są w stanie stabilnym, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Co wiemy o każdym z przypadków?

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce potwierdzono z nocy z wtorku na środę. "Pacjent zero" to 66-letni mieszkaniec Cybinki (woj. lubuskie). Mężczyzna przyjechał autobusem z Polski do Niemiec.

- Przyjeżdżając do Polski, dokładnie w niedzielę rano, normalnie funkcjonowałem. Chodziłem, ale po południu zauważyłem, że mam temperaturę prawie 39 stopni. Miałem dokładnie 38,7. Ja dopiero to zauważyłem. Zakładałem, że coś się dzieje. Zaskoczyła mnie temperatura - mówił pacjent w rozmowie z "Super Expressem".

ZOBACZ: "Ja nie wiem, gdzie go złapałem". Polak zarażony koronawirusem

Mężczyzna skontaktował się z dyspozytorem. Następnie został przewieziony na oddział zakaźny zielonogórskiego szpitala. Jest w dobrym stanie.

66-latek nie jest do końca przekonany, że zaraził się w Niemczech. Wciąż zastanawia się, czy nie mógł zarazić się w Słubicach lub autobusie, którym wracał z Niemiec. - Ja nie wiem, gdzie go złapałem - mówił.

Ostróda: osoba z autobusu

W piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o czterech nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Jeden z pacjentów podróżował tym samym autobusem co mieszkaniec Cybinki.

Pacjent pochodzi z Ostródy. Szumowski zapewnił, że wśród pasażerów autobusu "do tej pory mamy jeden jedyny pozytywny wynik". - Wszyscy pacjenci mieli pobrane badania. Mamy wyniki kilkunastu pacjentów, wszystkie są negatywne oprócz tego jednego przypadku. Czekamy na wyniki kolejnych, które zostały puszczone w laboratoriach - poinformował. Zapewnił, że wszystkie kontakty osób z tego autokaru są namierzone, zlokalizowane i objęte kwarantanną.

Jak przekazał szef resortu zdrowia, w Ostródzie jest szpital, który wcześniejszą decyzją wojewody został przekształcony w szpital zakaźny. - Pacjenci z kontaktu potencjalnego z autobusu są w tym szpitalu. Jeden z tych pacjentów to jest właśnie ten, gdzie mamy pozytywny wynik - wyjaśnił minister.

Dodał, że pacjent z Ostródy przemierzył całą trasę autokarem z Niemiec do Polski.

Wrocław: 26-latek przyjechał z Wielkiej Brytanii

Jeden z przypadków odnotowano we Wrocławiu. 26-letni mężczyzna w środę wrócił do Polski z Wielkiej Brytanii.

- Został przyjęty do szpitala dwa dni temu. Jego stan jest dobry - poinformowała rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego.

ZOBACZ: Zarażony koronawirusem Polak podróżował liniami Ryanair

Mężczyzna przyleciał do Polski samolotem linii Ryanair. - Mamy karty pokładowe i namiary na jego współtowarzyszy lotu; stopniowo docieramy do tych osób - zapewnił dolnośląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr n. med. Jacek Klakočar.

Szczecin: dwa przypadki z Włoch

- Dwoje pacjentów (ze Szczecina - red.) pokazuje działanie zgodne z instrukcjami. Oni zgłosili się, poinformowali odpowiednie służby sanitarne, że są z rejonu wysokiego ryzyka. Ich prawdopodobieństwo zakażenia wirusem określono, jako umiarkowanie wysokie, ale byli bez objawów - wyjaśnił Szumowski.

ZOBACZ: "Ja nie wiem, gdzie go złapałem". Polak zarażony koronawirusem

Pacjenci, którzy przyjechali z Włoch zostali objęci kwarantanną domową i dostali zwolnienie z pracy. - Następnie poczuli objawy choroby. W czasie kwarantanny zadzwonili do inspekcji sanitarnej i zostali skierowani do szpitala i objęci opieką medyczną - powiedział minister zdrowia.

Ponad 100 tys. przypadków

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. chorych, ale eksperci oceniają, że dane te mogą być zawyżone, bo wielu osobom z lekkim przebiegiem najpewniej nie wykonano badań laboratoryjnych, gdyż mogli się nie zgłosić do lekarzy.

Do tej pory odnotowano ponad 100 tys. przypadków zarażenia koronawirusem - zmarło 3412 osób.

Zakażenia nowym wirusem odnotowano oprócz Chin, gdzie znajduje się centrum epidemii, m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, a także we Włoszech, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Danii, Norwegii, Szwecji, Austrii, Grecji, Białorusi, Litwie, Estonii i Rumunii.

WIDEO - Życie w cieniu koronawirusa. Zdjęcia z objętego kwarantanną internatu w Policach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/luq/ Polsat News