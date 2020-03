Wiceminister zdrowia: laboratoria pracują 24/7. Mamy kilkadziesiąt tysięcy odczynników

Szef resortu poinformował, że wyniki badań chorego ministerstwo otrzymało w nocy z wtorku na środę. Jak stwierdził, eksperci pracowali całą noc. O przypadku zakażenia zostali natychmiast poinformowani premier i prezydent.

- To osoba w średnim wieku, która wróciła w Niemiec. W nocy poczuła się źle, rano zadzwoniła do lekarza rodzinnego, który zgodnie z procedurami przekierował tę osobę do lekarza rodzinnego, a ten do inspekcji sanitarnej. Po rozmowie z pacjentem, inspektor sanitarny zebrał dokładny wywiad epidemiologiczny, stwierdził, że to osoba z grupy wysokiego ryzyka. Wezwano specjalną karetkę dedykowaną wyłącznie przewozowi osób z podejrzeniem koronawirusa - mówił z kolei wiceminister Kraska.

Kwarantanna osób mających kontakt z chorym

Pacjent trafił do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Tam przeszedł szczegółowe badania, pobrano próbki. Pozytywny wynik otrzymano w nocy z wtorku na środę.

- Wszystkie osoby, z którymi kontaktował się chory zostały poddane kwarantannie - podkreślił Kraska.

Przekazał również informację o prawdopodobnym kontakcie polskiego pacjenta z zakażonymi z Niemiec.

- Pacjent miał wysoką gorączkę, kaszel i niewielkie objawy duszności. To zaniepokoiło jego rodzinę, gdyż przybył z miejsca, w którym potwierdzono przypadek koronawirusa - wyjaśnił rozmówca Moniki Miller.

Wiceminister: "Procedury zadziałały"

Dodał, że "procedury zadziałały".

- Cieszy nas to, że nie tylko w papierze, ale też w praktyce - mówił.

Kraska pytany o stan zdrowia pacjenta odpowiedział, że ten czuje się dobrze. - Liczymy, że szybko wyzdrowieje i będzie mógł być wypisany do domu - zakończył.

