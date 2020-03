Rzecznik Komendy Głównej Policji żegna się z Twitterem. Reakcja Pawłowicz

"Nadchodzi już czas, aby powoli żegnać się z Twitterem. To ogromne źródło wiedzy, ale obserwując różne wpisy czy dyskusje stwierdzam, że przez całe swoje życie nie spotkałem tak wielu złośliwych ludzi, plujących na innych jadem i niepotrzebnym hejtem jak właśnie tutaj. Przykre to." - napisał Ciarka.

Nadchodzi już czas, aby powoli żegnać się z Twitterem. To ogromne źródło wiedzy, ale obserwując różne wpisy czy dyskusje stwierdzam, że przez całe swoje życie nie spotkałem tak wielu złośliwych ludzi, plujących na innych jadem i niepotrzebnym hejtem jak właśnie tutaj. Przykre to. pic.twitter.com/t3su8BRz4C — Mariusz Ciarka 🇵🇱 (@MariuszCiarka) March 2, 2020

Ostatnie wpisy Ciarki na Twitterze są z 3 marca.

Pawłowicz: proszę zostać

Na wpis policjanta zareagowała Krystyna Pawłowicz. "Panie Oficerze, Skoro ja, stara kobieta wytrwałam na TT mimo wszelkich możliwych ataków, to Pan, Polski Policjant nie da rady...? Proszę zostać. Pana twity są jak oliwa na wzburzone fale tej twiterowej rzeki. Edukacja, patriotyzm i kultura to Pana twarz." - napisała sędzia TK.

Panie Oficerze,

Skoro ja,stara kobieta wytrwałam na TT mimo wszelkich możliwych ataków,to Pan,Polski Policjant nie da rady...?

Proszę zostać.Pana twity są jak oliwa na wzburzone fale tej twiterowej rzeki.Edukacja,patriotyzm i kultura to Pana twarz.

Proszę... https://t.co/zTyL8HljiM — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) March 3, 2020

10 stycznia Pawłowicz usunęła konto na Twitterze. Jak tłumaczyła wówczas "Super Expressowi", zrobiła to w związku z pełnioną funkcją, by nie dawać pretekstu do ataków. W listopadzie zeszłego roku Sejm wybrał ją na sędzię Trybunału Konstytucyjnego.

Pawłowicz w postanowieniu wytrzymała cztery dnia. 14 stycznia wróciła na Twittera. "Również sędzia TK musi mieć dostęp do informacji. Na TT będę teraz jednak tylko w charakterze obserwatora" - wyjaśniła wówczas.

WIDEO - Sąd: należy usunąć azbest z gminnej drogi. Wójt nie jest przekonany Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/hlk/ polsatnews.pl