Prezydent Islandii pojechał do Gdańska... Pendolino. Zauważył go senator KO

We wtorek Jóhannesson wraz z małżonką spotkał się w Warszawie z polską parą prezydencką. Prezydenci wzięli też udział w konferencji inaugurującej III edycję Funduszy Norweskich.

W Gdańsku prezydent wraz z małżonką złożył kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców na Placu Solidarności, odwiedził Salę BHP Stoczni Gdańskiej i Europejskie Centrum Solidarności.

W środę para prezydencka ze stolicy kraju udała się w podróż do Gdańska pociągiem Pendolino.

"Środki ostrożności na peronie"

- Było widać, że wśród uczestników podróży będzie osoba ochraniana - na peronie były zachowane wszelkie środki ostrożności - powiedział senator Świlski w rozmowie z polsatnews.pl. Okazało się, że Jóhannesson będzie jechał w tym samym wagonie co parlamentarzysta.

- Zorientowałem się, że to prezydent Islandii. Zupełnym zbiegiem okoliczności wcześniej otrzymałem zaproszenie do wzięcia udziału w oficjalnym spotkaniu i uroczystościach w Gdańsku od prezydent Aleksandry Dulkiewicz. Zrezygnowałem z niego, bo nie wiedziałem, o której będę na miejscu. Tak się złożyło, że spotkałem głównego gościa (tego spotkania - red.) w pociągu - powiedział Świlski.

Prezydentowi towarzyszyli ochroniarze, jednak Jóhannesson nie był specjalnie oddzielony od innych pasażerów. - To bardzo miłe, że osoba piastująca taki urząd, wybrała akurat pociąg - podsumował senator.

"Łączą nas wolność i prawa człowieka"

Podróż do Gdańska trwała 2,5 godziny.

Podczas pierwszego dnia wizyty prezydent Islandii wraz z małżonką złożył kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców na Placu Solidarności. W składaniu kwiatów parze prezydenckiej z Islandii towarzyszyli m.in. wojewoda pomorski Dariusz Drelich, marszałek pomorski Mieczysław Struk oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Jóhannesson zwiedził również Salę BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie 31 sierpnia 1980 r. podpisano historyczne porozumienie między strajkującymi robotnikami a komunistyczną władzą oraz Europejskie Centrum Solidarności.

- To, co nas jednoczy to nie tylko ocean. Łączy nas jeszcze to, że wolność i prawa człowieka to są fundamenty społeczeństwa. I nie ma lepszego miejsca na podkreślenie tych faktów, jak kolebka Solidarności w Polsce. To dla mnie ogromny zaszczyt być tutaj - powiedział w Sali BHP Stoczni Gdańskiej Jóhannesson.

