Szybki jak samolot, ale tańszy. Taki ma być hyperloop

Hyperloop to projekt nowego środka transportu pasażerskiego i towarowego finansowany przez amerykańskiego przedsiębiorcę Elona Muska. Jego głównym celem jest stworzenie systemu transportowego, który byłby szybki jak transport lotniczy i tani jak drogowy.

Według założeń kapsuła zabierająca do 28 osób poruszałaby się w specjalnej rurze z obnażonym ciśnieniem do 1 proc. ciśnienia atmosferycznego, co zmniejszyłoby opory powietrza i pozwoliłoby osiągnąć prędkość dźwięku (ok. 1200 km/h).

Porozumienie w celu rozwoju nowej technologii

W ostatnich dniach państwa UE poprzez krajowe organizacje normalizacyjne (m.in. Polski Komitet Normalizacyjny) utworzyły specjalny komitet (Joint Technical Committee - JTC 20) w celu przygotowania jednolitych rozwiązań, na bazie których hyperloop będzie powstawał w poszczególnych częściach kontynentu.

Hyper Poland jest jedną z czterech firm (poza hiszpańską Zeleros, holenderską Hardt i kanadyjską, ale działającą w Europie, Transpod), które zainicjowały prace Komitetu. Polscy eksperci z jednej strony będą rozwijali tę najnowocześniejszą technologię transportową, z drugiej - będą doradzali w sprawie standardów, które mają obowiązywać na całym kontynencie.

Krok w stronę ewolucji transportu

- Hyper Poland jest jedyną firmą na świecie, która koncepcje wymyślone przez Elona Muska postanowiła traktować etapowo i wdrażać w trzech odsłonach. Jej wysiłki skupiają się obecnie na budowie rozwiązania nazwanego magrail, pozwalającego na użycie technologii lewitacji magnetycznej w ramach rozbudowy istniejącej infrastruktury kolejowej - powiedział polsatnews.pl Marcin Niewęgłowski z firmy Digital Now.

- Polscy przedsiębiorcy i inżynierowie zdają sobie sprawę z tego, że realizacja tego planu w pełni to kwestia względnie odległej przyszłości. Dlatego pracują nad rozwiązaniem, które stanie się istotnym krokiem w ewolucji kolei i transportu w ogóle, a które może zostać wdrożone w ciągu najbliższych kilku lat - zaznaczył.

W celu poszerzenia prac nad możliwościami jego wdrożenia, Hyper Poland uruchomiło drugą rundę finansowania inwestorskiego (equity crowdfunding) na brytyjskiej platformie Seedrs.

Zebrane środki posłużą jako wkład własny do grantu w wysokości 16,5 mln złotych, przyznanego firmie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

