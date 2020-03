Koronawirus w Polsce? Konferencja prasowa ministra zdrowia o godz. 8

Według danych Ministerstwa Zdrowia przekazanych we wtorek wieczorem, w związku z koronawirusem w Polsce 68 osób jest hospitalizowanych. To mniej w stosunku do danych z poniedziałku, zgodnie z którymi na obserwacji w szpitalach przebywały 92 osoby.

Zwiększyła się natomiast liczba osób poddanych kwarantannie domowej ze 101 do 316 oraz liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - z 3 373 do 4 459.

Ponad 3 tys. zgonów

Podczas gdy w kraju nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa, na świecie na chorobę wywoływaną koronawirusem zmarło ponad 3 tys. osób.

We wtorkowym komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że od 31 grudnia 2019 r. do 3 marca br. na całym świecie zanotowano 90 tys. 663 potwierdzone przypadki COVID-19. 3 tys. 124 osoby zmarły.

Zgony zanotowano w Chinach kontynentalnych (2 946), Iranie (66), Korei Południowej (34), we Włoszech (52), na pokładzie międzynarodowego przewoźnika (Japonia – 6), Tajwanie (1), Filipinach (1), Japonii (3), Francji (2), Australii (3), Tajlandii (1) i USA (6).

Po wydaniu komunikatu przez GIS, z Hiszpanii wieczorem we wtorek napłynęła informacja o pierwszym śmiertelnym przypadku spowodowanym koronawirusem w tym kraju.

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego GIS nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu, Korei Południowej, do Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

pgo/ PAP