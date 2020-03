Znamy rywali Polaków w Lidze Narodów. Dwie potęgi w grupie

WSZYSTKO JUŻ WIEMY! 😎



Biało-czerwoni w pierwszej edycji Ligi Narodów spadli z Dywizji A, ale dzięki reformie rozgrywek i poszerzeniu najwyższej klasy z 12 do 16 drużyn, utrzymali się w niej - podobnie jak Niemcy, Chorwacja oraz Islandia.

Polska razem z tymi zespołami była we wtorek losowana z czwartego, teoretycznie najsłabszego koszyka w Dywizji A.

Tytułu zdobytego w pierwszej edycji broni Portugalia, która tym razem trafiła do grupy 3, teoretycznie bardzo mocnej - z Francją, Szwecją i Chorwacją.

Dywizje A, B i C składają się z czterech grup, a najniższa D - tylko z dwóch.

Faza grupowa zostanie rozegrana od września do listopada 2020 roku. Zwycięzcy grup najwyższej dywizji awansują do turnieju finałowego (Final Four), zaplanowanego na 2-6 czerwca 2021.

DYWIZJA A

Grupa A1: Polska, Bośnia i Hercegowina, Włochy, Holandia

Grupa A2: Islandia, Dania, Belgia, Anglia

Grupa A3: Chorwacja, Szwecja, Francja, Portugalia

Grupa A4: Niemcy, Ukraina, Hiszpania, Szwajcaria



DYWIZJA B

Grupa B1: Rumunia, Irlandia Północna, Norwegia, Austria

Grupa B2: Izrael, Słowacja, Szkocja, Czechy

Grupa B3: Węgry, Turcja, Serbia, Rosja

Grupa B4: Bułgaria, Irlandia, Finlandia, Walia



DYWIZJA C

Grupa C1: Azerbejdżan, Luksemburg, Cypr, Czarnogóra

Grupa C2: Armenia, Estonia, Macedonia Północna, Gruzja

Grupa C3: Mołdawia, Słowenia, Kosowo, Grecja

Grupa C4: Kazachstan, Litwa, Białoruś, Albania



DYWIZJA D

Grupa D1: Malta, Andora, Łotwa, Wyspy Owcze

Grupa D2: San Marino, Lichtenstein, Gibraltar

dk/ PAP, polsatnews.pl