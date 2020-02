Obraźliwe transparenty, przerwany mecz i protest piłkarzy. Kuriozalna sytuacja w Bundeslidze

Bawarczycy wygrali łatwo, nawet bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Mimo sześciu bramek strzelonych w 62 minuty i zdecydowanego zwycięstwa nad "Wieśniakami", niemieckie media więcej miejsca niż przebiegowi meczu poświęcają atmosferze panującej na trybunach.

Oburzenie wzbudza zachowanie kibiców Bayernu. Z powodu obraźliwych okrzyków i transparentów pod adresem większościowego udziałowca Hoffenheim Dietmara Hoppa mecz był dwukrotnie przerywany, w tym za drugim razem aż na 20 minut. Wcześniej piłkarze z Monachium, trener Hansi Flick, a nawet członek zarządu, a niegdyś bramkarz Oliver Kahn, stali przed trybuną i próbowali negocjować z fanami.



Po wznowieniu gry przez ostatni kwadrans piłkarze praktycznie stali na środku boiska i w rzęsistym deszczu podawali między sobą piłkę, rozmawiali, uśmiechali się. To był ich sposób na wyrażenie dezaprobaty wobec zachowania kibiców. Przy linii bocznej stali szef piłkarskiego Bayernu Karl-Heinz Rummenigge i Hopp bijąc brawo zawodnikom.

Crazy scenes in Bayern vs Hoffenheim .

Refree suspended the game and restarted it,now both team players are passing the ball to each other.#HOFBAY pic.twitter.com/03cpxulyUz