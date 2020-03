Prezydent Islandii z wizytą w Polsce

Od ceremonii powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozpoczął we wtorek oficjalną wizytę w Polsce prezydent Republiki Islandii Gudni Thorlacius Jóhannesson. Spotkał się z prezydentem Andrzejem Duda, z którym będzie rozmawiał m.in. o sytuacji Polaków w Islandii.

Po oficjalnym powitaniu odbędzie się spotkanie par prezydenckich, a po nim rozmowy "w cztery oczy" prezydentów oraz rozmowy delegacji pod przewodnictwem przywódców Polski i Islandii. Następnie Andrzej Duda i Gudni Th. Jóhannesson spotkają się z mediami.

W obecności prezydenta RP i prezydenta Islandii zostanie podpisana deklaracja pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej RP oraz Ministerstwem Edukacji Nauki i Kultury Islandii, dotycząca nauczania języka polskiego na Islandii.

Jak poinformował szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski, prezydenci będą rozmawiać m.in. o relacjach dwustronnych, w tym sytuacji Polaków na wyspie, współpracy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Najliczniejsza mniejszość na Islandii

Według oficjalnych danych liczba zarejestrowanych w Islandii obywateli RP to ok. 20 tys., nie licząc Polaków, którzy mają także obywatelstwo islandzkie. Polacy stanowią tym samym najliczniejszą grupę wśród cudzoziemców na wyspie.

Prezydent Duda i prezydent Jóhannesson wezmą także wspólnie udział w konferencji inaugurującej III edycję Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w obszarze środowisko, energia i zmiany klimatu, organizowanej przez Ministerstwo Klimatu.

Na początku lutego minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak i minister klimatu Michał Kurtyka, a także ambasador Norwegii Olav Myklebust podpisali umowy na realizację Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu". Budżet programu to 164,7 mln euro - 140 mln euro z Mechanizmu Finansowego EOG, a 24,7 mln euro to wkład krajowy. Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" wdrażać będzie Ministerstwo Klimatu we współpracy z NFOŚ oraz partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Środowiska, Norweską Dyrekcją ds. Zasobów Wodnych i Energii, Krajową Agencją ds. Energii Islandii. O wsparcie w ramach programu będą mogły się ubiegać samorządy, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe czy przedsiębiorcy.

Współpraca gospodarcza, sytuacja Polonii

O godz. 15:00 prezydent Jóhannesson spotka się z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim. Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że rozmówcy poruszą m.in. temat stosunków dwustronnych, współpracy parlamentarnej, współpracy gospodarczej oraz sytuacji Polonii w Islandii.

Pierwszy dzień wizyty zakończy uroczysty obiad w Pałacu Prezydenckim wydany przez prezydenta RP na cześć islandzkiej pary prezydenckiej.

W środę prezydent Islandii wraz z małżonką Elizą Jean Reid odwiedzą Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) w Warszawie, a także złożą wizytę na Uniwersytecie Warszawskim. Następnego dnia para prezydencka Islandii uda się do Gdańska, gdzie m.in. złoży kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, odwiedzi Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności oraz Centrum Techniki Okrętowej.

