Namioty przed szpitalami na Podkarpaciu. Strażaków i medycy ćwiczą na wypadek koronawirusa

Rzeczniczka dodała, że przed oboma szpitalami Państwowa Straż Pożarna we współpracy z personelem szpitali rozstawi namioty pneumatyczne, które mogą - w razie konieczności - posłużyć do przygotowania pomieszczeń do wstępnej selekcji potencjalnych zainfekowanych osób.

Ćwiczenia odbędą się w Wojewódzkim Szpitalu im. Ojca Pio w Przemyślu oraz przy Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu.

"Należy zachować spokój"

- Chcę podkreślić, że są to tylko i wyłącznie ćwiczenia polegające na sprawdzeniu możliwości technicznych sprzętu w powyższym zakresie oraz zweryfikowaniu funkcjonujących procedur i należy zachować spokój – zaapelowała rzeczniczka.

Dotychczas na Podkarpaciu nie stwierdzono żadnego przypadku osoby zarażonej koronawirusem SARS-CoV-2.

Podobne ćwiczenie odbędą się w całym kraju, o czym mówił we wtorek na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.

