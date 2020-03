Igrzyska Olimpijskie mogą zostać przełożone. Polscy zawodnicy odwołują wyjazd na zgrupowanie

Umowa z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl) zezwala na przesunięcie igrzysk w Tokio i przeprowadzenie ich do końca roku - poinformowała japońska minister ds. olimpijskich Seiko Hashimoto Planowo impreza powinna się odbyć w dniach 24 lipca - 9 sierpnia, ale ta data jest zagrożona z powodu epidemii koronawirusa. Swój wyjazd na zgrupowanie do Japonii odwołali we wtorek polscy judocy.